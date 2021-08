Toyoti najboljši startni položaj na dirki 24 ur Le Mansa

Le Mans, 19. avgusta - Japonski dirkač Kamui Kobayashi je Toyoti zagotovil najboljši startni položaj na sloviti vzdržljivostni dirki 24 ur Le Mansa. Nekdanji dirkač formule 1 za Sauber in Toyoto si bo dirkaške obveznosti v soboto in nedeljo delil še z Britancem Mikom Conwayem in Argentincem Jose Mario Lopezom.