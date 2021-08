Newyorške borze končale neenotno

New York, 19. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Vlagatelji so negotovi zaradi svežih podatkov o brezposelnosti na ameriškem trgu dela, skrbi pa jih tudi vpliv širjenja delta različice novega koronavirusa na gospodarstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.