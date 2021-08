Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Pet kilometrov dolg zastoj med Logatcem in Vrhniko ostaja. Potovalni čas se podaljša za približno 30 minut. Obvoz za osebna vozila je možen preko priključkov Logatec ali Unec. Zastoj je še na regionalni cesti Logatec-Vrhnika.

Zaradi nadzora občasno zapirajo predor Ljubelj proti Avstriji.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg šest kilometrov. Za Kranjsko Goro je priporočen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Za tranzitni promet izvoz z avtoceste na Jesenicah vzhod ni možen.

Pri vstopu v državo morajo osebna in tovorna vozila na mejnem prehodu Gruškovje čakati več kot dve uri. Prav tako morajo osebna vozila na mejnih prehodih Dragonja in Jelšane čakati do 30 minut, na prehodu Slovenska vas do ene ure, na Obrežju pa dve uri. Za izstop iz države morajo osebna vozila na mejnih prehodih Jelšane in Gruškovje čakati do 30 minut.

Ta vikend je prometni režim v okolici Citycentra Celje prilagojen, zaradi del podjetja VOC Celje na Bežigrajski in Mariborski cesti. Zaradi asfaltiranja cest bo potrebna popolna zapora Bežigrajske ceste v petek, 20. 8. 2021, popolna zapora Bežigrajske ceste in delna zapora Mariborske ceste v soboto, 21. 8. 2021 ter delna zapora Mariborske ceste v nedeljo, 22. 8. 2021.

Cesta Spuhlja-Zavrč bo pri Spuhlji zaprta predvidoma do 20. ure. Obvoz za tovorni promet nad 7,5 tone je preko mejnega prehoda Središče ob Dravi, za ostale po vzporednih državnih in lokalnih cestah.

Do 22. avgusta bosta v Ljubljani zaprti Tržaška in Aškerčeva cesta v križišču z Bleiweisovo cesto.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Popolne zapore: uvoz Obrežje Mokrice in priključek Brežice proti Ljubljani.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet. Zaprta sta izvoz in uvoz Tomačevo iz smeri Kosez proti Zadobrovi.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si