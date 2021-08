Na jugu Francije se še vedno borijo z obsežnim požarom

Marseille, 19. avgusta - Gasilci so na jugu Francije uspešno pogasili večje območje, a še vedno niso povsem ukrotili obsežnega gozdnega požara, ki divja v bližini Saint-Tropeza. Vseeno se je okoli 2000 ljudi že lahko vrnilo v svoje hiše in kampe, ki so jih morali zaradi požara preventivno zapustiti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.