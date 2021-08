Policija razbila kriminalno združbo za tihotapljenje migrantov

Koper, 19. avgusta - Policija je razkrila kriminalno združbo, ki se je dlje časa ukvarjala s tihotapljenjem migrantov z območja BiH preko Hrvaške in Slovenije v Italijo. Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, je združbo sestavljajo šest članov, od tega štirje državljani Slovenije, državljan Kosova in državljan BiH.