Češka zaključila evakuacijo iz Afganistana

Praga, 19. avgusta - Češka vlada je danes sporočila, da so uspešno zaključili evakuacijo svojih državljanov in afganistanskih sodelavcev iz Afganistana. "Vse, ki smo jih hoteli rešiti, smo rešili," je sporočil premier Andrej Babiš. Na varno so prepeljali skoraj 200 ljudi, od tega 170 Afganistancev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.