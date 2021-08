Odstopila dva nadzornika Intereurope

Koper, 19. avgusta - Andrej Rihter in Vinko Filipič sta Intereuropi posredovala odstopni izjavi z mesta člana v nadzornem svetu družbe. Prvi bo položaj zapustil 5., drugi pa 15. septembra. Do zadnje spremembe med nadzorniki je prišlo na majski skupščini, ko so po odstopu Borisa Novaka delničarji v nadzorni svet imenovali Tomaža Kokota.