Kršitev izplačila regresa letos že več kot lani v celem letu

Ljubljana, 21. avgusta - Poletje je čas dopustov, dopusti pa so neločljivo povezani z regresom, ki ga zakon priznava zaposlenim. Delodajalcev, ki so izplačevali plače, ne pa regresa, je bilo lani po podatkih Fursa 13.759, letos pa 14.889. Inšpekcija je medtem do sredine tega tedna zaznala že več kršitev izplačila regresa kot lani v celem letu, a izplačil ne more odrediti.