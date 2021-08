Na newyorških borzah padci

New York, 19. avgusta - Tudi na newyorških borzah se je trgovalni dan začel s padci, ki so povezani z namerami ameriške centralne banke in širjenjem različice novega koronavirusa delta v svetu. V rdečem so danes večinoma zaključile že azijske borze, na evropskih se osrednji indeksi znižujejo za okoli poldrugi odstotek.