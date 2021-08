SBI TOP izgubil več kot odstotek

Ljubljana, 19. avgusta - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi izgubil 1,12 odstotka vrednosti in trgovanje sklenil pri 1199,17 točke. Večina blue chipov se je obarvala rdeče, v prvi kotaciji so največji padec zabeležile Krkine delnice. Vlagatelji so ustvarili 2,17 milijona evrov prometa, največ z delnicami novomeškega farmacevta.