Zagovornik načela enakosti: Pogoj PCT ni diskriminatoren do necepljenih, saj je cepljenje stvar izbire

Ljubljana, 19. avgusta - Zahteva izpolnjevanja pogoja PCT za dostop do dobrin, storitev in koriščenje določenih pravic in ugodnosti ni diskriminatorna do necepljenih, ki bi se lahko cepili, a se niso, meni zagovornik načela enakosti. Diskriminacija pomeni nekoga obravnavati slabše zaradi njegovih osebnih okoliščin, ki si jih ni izbral sam, cepljenje pa je na izbiro, pravi.