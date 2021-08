Avstrijski minister zahteva pojasnila komisarke o vzpostavitvi varnih poti iz Afganistana

Dunaj, 19. avgusta - Avstrijski notranji minister Karl Nehammer se je ogorčeno odzval na sredine izjave evropske komisarke Ylve Johansson, da bi bilo treba vzpostaviti zakonite in varne poti v EU za ljudi iz Afganistana, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Nehammer meni, da so tovrstni načrti povsem napačen signal in da ne bi smeli ponoviti napak iz leta 2015.