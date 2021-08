Tedenski pregled - svet od 20. do 26. 8.

Ljubljana, 27. avgusta - Zahodne države so pospešeno nadaljevale umik svojih državljanov in afganistanskih sodelavcev iz Afganistana. Kljub pozivom ameriški predsednik Joe Biden vztraja pri umiku do konca meseca, tudi talibani so proti podaljšanju roka. Med evakuacijo se je na letališču zgodil tudi teroristični napad.