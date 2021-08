Na obisku v Ljubljani avstrijski zunanji minister Schallenberg

Ljubljana, 20. avgusta - Na delovni obisk v Ljubljano danes prihaja avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg. Gostil ga bo slovenski zunanji minister Anže Logar, na srečanju pa naj bi predvsem pregledala dvostransko sodelovanje in se pogovorila o aktualnih evropskih in mednarodnih temah, so sporočili z zunanjega ministrstva.