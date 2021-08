V Novem mestu za izgradnjo regionalnega središča za zaščito in reševanje

Novo mesto, 19. avgusta - Župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in minister za obrambo Matej Tonin sta danes v Novem mestu podpisala pismo o nameri za gradnjo novega objekta Regionalnega središča za zaščito, reševanje in pomoč Novo mesto. Okoli pet milijonov evrov vredna gradnja centra na območju vojašnice bo stekla po pridobitvi dovoljenj in sredstev.