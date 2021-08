Vlada imenovala člane uradniškega sveta

Ljubljana, 19. avgusta - Vlada je na dopisni seji za vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za investicije z 8. septembrom imenovala Borisa Munišiča, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev. Vlada je imenovala tudi štiri člane uradniškega sveta, so navedli v sporočilu za javnost.