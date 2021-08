Nemška industrija poroča o težavah pri dobavi materialov

Frankfurt, 19. avgusta - Nemška industrijska podjetja močno občutijo pomanjkanje in zamude v dobavi surovin in sestavnih delov, kaže raziskava zveze nemških industrijskih zbornic DIHK. Z ozkimi grli v dobavi in zvišanjem cen se sooča 83 odstotkov podjetij, rezultate povzema nemška tiskovna agencija dpa.