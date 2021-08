Na borzi dopoldne največ zanimanja za delnice Krke in NLB

Ljubljana, 19. avgusta - Ljubljanska borza je to dopoldne v znamenju neenotnih gibanj. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP se je do 11.30 oblikoval 0,36 odstotka nižje od sredine zaključne ravni. Za vlagatelje so najbolj zanimive delnice Krke, ki so se doslej pocenile za 0,88 odstotka, in NLB, katerih tečaj je na izhodišču.