Policisti v Škofji Loki preverjajo prijavo streljanja na javnem kraju

Škofja Loka, 19. avgusta - Policija je v sredo zvečer v Škofji Loki prejela prijavo o prepiru in o strelih na javnem kraju. Do sedaj policisti niso ugotovili, da bi bil kdo poškodovan, še naprej pa izvajajo aktivnosti za razjasnitev dogodka in zbirajo obvestila o vpletenih osebah. Gorenjski policisti imajo tudi sicer zadnje dni polne roke dela s prepiri in napadi.