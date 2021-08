Medveda pri Pivki niso odstrelili

Ljubljana, 19. avgusta - V sredo se je izteklo dovoljenje za izjemni odstrel medveda, ki je po dveh srečanjih s človekom veljalo v občinah Pivka in Ilirska Bistrica, na območju pašnikov med Brkinskim robom in naselij Šilentabor, Zagorje, Knežak in Šembije. Lovci medveda niso odstrelili, bodo pa pristojni stanje spremljali in se odločali na podlagi morebitnih novih dejstev.