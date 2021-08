Cene storitev pri proizvajalcih v drugem četrtletju višje

Ljubljana, 19. avgusta - Cene storitev pri proizvajalcih so se v drugem četrtletju na četrtletni ravni v povprečju zvišale za 1,5 odstotka, na letni za 2,5 odstotka. V prvi polovici leta pa so se cene storitev po podatkih državnega statističnega urada zvišale za 2,4 odstotka, potem ko so se v enakem obdobju lani za 0,4 odstotka.