Na Obali julija skoraj 30-odstotno povečanje porabe vode

Koper, 21. avgusta - Na Obali so v juniju in juliju beležili povečanje porabe vode za okoli 10 oz. 30 odstotkov. Kot so za STA spomnili v Rižanskemu vodovodu Koper, je povečana poraba v poletnih mesecih običajna, saj se poleg osebne rabe v gospodinjstvih in več prebivalstva na Obali uporablja tudi za zalivanje vrtov in namakanje kmetijskih površin.