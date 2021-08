Werner Herzog s knjigo o japonskem vojaku

München, 20. avgusta - Nemški režiser Werner Herzog je razkril, da piše dve knjigi - avtobiografijo in delo Das Dämmern der Welt z zgodbo o japonskem častniku iz druge svetovne vojne po imenu Hiroo Onoda. Ta se je po skrivanju v džungli na Filipinih predal šele tri desetletja po koncu vojne, in še to le zato, ker ga je v predajo prepričal nekdanji poveljnik.