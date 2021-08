Talibani se soočajo z blokado finančnih sredstev

Kabul, 19. avgusta - Medtem ko talibani vzpostavljajo oblast v Afganistanu, so jim ZDA in druge zahodne inštitucije blokirale dostop do državnih finančnih sredstev. To po oceni strokovnjakov predstavlja velik pritisk na skrajneže, saj je Afganistan kot ena najrevnejših držav v veliki meri odvisen od tuje pomoči, poroča francoska tiskovna agencija AFP.