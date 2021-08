V Črni na Koroškem odpirajo prenovljen most čez reko Mežo

Črna na Koroškem, 19. avgusta - Občina Črna na Koroškem je s finančno soudeležbo ministrstva za okolje in prostor prenovila most čez reko Mežo pri Prauhartu. Prenovljen most, preko katerega cesta med drugim vodi do znane Najevske lipe, bodo slovesno odprli ob 19. uri, po slavnostni seji občinskega sveta ob prazniku občine. Prenova mostu je stala 575.000 evrov.