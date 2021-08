Po potresu na Haitiju več kot 2000 smrtnih žrtev

Port-au-Prince, 19. avgusta - Število smrtnih žrtev sobotnega rušilnega potresa na Haitiju je naraslo na 2189, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Poplave in obilne padavine v minulih dneh so upočasnile prizadevanja reševalcev, ki iščejo morebitne preživele in skušajo pomagati prizadetim, poroča francoska tiskovna agencija AFP.