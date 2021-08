Newyorške borze končale v rdečem, S&P 500 z največjim padcem v zadnjem mesecu

New York, 18. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Trgovanje z delnicami se je v sredo gibalo na stranski ravni, saj so vlagatelji razmišljali o vrsti gospodarskih podatkov, ki so bili slabši od pričakovanih. Med drugim je indeks S&P 500 doživel največji padec v zadnjem mesecu, navaja portal Yahoo Finance.