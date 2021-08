Ekipi tehničnih disciplin na treningu v Saas-Feeju

Sion, 19. avgusta - Tina Robnik, Ana Bucik, Andreja Slokar, Žan Kranjec in Štefan Hadalin pod vodstvom odgovornih trenerjev A-ekip za tehnični disciplini, Sergeja Poljšaka in Klemna Berganta, opravljajo drugi sklop treningov na ledeniku nad švicarskim Saas-Feejem. Ženska in moška ekipa sta velik del priprav opravili skupaj, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.