Urnaut: Če ne bi bilo rezerv, bi vedno zmagovali

Ljubljana, 18. avgusta - Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco konec tedna v Ukrajini v sklopu priprav na septembrsko evropsko prvenstvo čaka močan pripravljalni turnir, ki bo dal odgovore na to, kaj morajo do prvenstva, kjer bodo branili srebrno odličje, še izpiliti. Kot pravi kapetan Tine Urnaut, rezervne vedno so, tudi če zmaguješ.