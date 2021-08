Za energetsko prenovo sedmih stavb UKC Ljubljana 5,6 milijona evrov evropskih sredstev

Ljubljana, 18. avgusta - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt Energetska prenova stavb UKC Ljubljana po modelu javno-zasebnega partnerstva. Projekt je vreden 14,46 milijona evrov, od tega bo kohezijski sklad prispeval okoli 5,6 milijona evrov, so sporočili iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.