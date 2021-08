Opozicija z napovedanimi interpelacijami stopnjuje pritisk na vlado

pripravila Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 18. avgusta - Opozicija z napovedjo interpelacij stopnjuje pritisk na vlado Janeza Janše. Potem ko je SD v torek napovedala interpelacijo šolske ministrice Simone Kustec, je LMŠ danes razkril, da so spisali predlog interpelacij okoljskega ministra Andreja Vizjaka in pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča. V koaliciji jim očitajo, da jim je le do rušenja vlade.