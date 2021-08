Gani se je zatekel v Združene arabske emirate

Dubaj, 18. avgusta - Združeni arabski emirati so danes sporočili, da so "iz humanitarnih razlogov" sprejeli afganistanskega predsednika Ašrafa Ganija. Ta je v nedeljo pobegnil iz Afganistana, ko so se talibani približali Kabulu in nato prevzeli oblast v državi, poročajo tuje tiskovne agencije.