Delnice Zavarovalnice Triglav z več kot štiriodstotno rastjo

Ljubljana, 18. avgusta - Ljubljanska borza je današnje trgovanje sklenila z 1,31-odstotno rastjo indeksa blue chipov SBI TOP. Podražila se je večina delnic v indeksu, od pomembnejših so največjo rast, več kot štiriodstotno, zabeležile delnice Zavarovalnice Triglav. Posredniki so sklenili za 1,9 milijona evrov poslov, največ zanimanja je bilo za delnice NLB in Krke.