Vreme: Jasno do zmerno oblačno

Burja na Primorskem bo ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, v mraziščih Notranjske okoli 5, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija.

V četrtek bo pretežno jasno, sredi dneva in popoldne bo nekaj oblačnosti predvsem v severnih krajih. Ponekod bo pihal šibak južni do jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo precej jasno in postopno topleje, le jutra bodo ostala bolj sveža. V soboto popoldne bo na severu možna kakšna vročinska nevihta.

Vremenska slika: Nad Skandinavijo je območje nizkega, nad jugozahodno in srednjo Evropo pa območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda k nam priteka razmeroma hladen in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Jutri bo precej jasno.