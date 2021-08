V petek bo Koper obiskala prva potniška ladja po letu 2019

Koper, 19. avgusta - V petek bo Koper obiskala manjša luksuzna ladja Sea Dream. To bo prva potniška ladja, ki bo po letu 2019 priplula v naše največje obalno mesto, so sporočili iz Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper. Ladja bo priplula ob 8. uri zjutraj, v mestu pa se bo zadržala do 22. ure. Nato bo odplula proti Benetkam.