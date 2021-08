EU in ZDA zaskrbljeni zaradi deklic in žensk v Afganistanu

Bruselj/Washington, 18. avgusta - Evropska unija, ZDA in 18 drugih držav so danes v skupni izjavi izrazile zaskrbljenost zaradi deklic in žensk v Afganistanu, predvsem glede njihove pravice do izobraževanja, dela in svobodnega gibanja. Talibane pozivajo, naj zagotovijo njihovo varnost, so sporočili iz Bruslja.