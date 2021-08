V srednjih šolah v novo šolsko leto s samotestiranjem dijakov

Ljubljana, 18. avgusta - Ravnatelji srednjih šol so od sestanka s predstavniki ministrstev pričakovali konkretne rešitve glede začetka novega šolskega leta. A teh, razen za dijake, ki bodo novo šolsko leto začeli s samotestiranjem, niso zasledili. Glede samotestiranja zaposlenih odločitve še ni, so pa v zvezi zadovoljni, ker so jim pristojni prišli naproti in prisluhnili.