Petrakov naslednik Ševčenka

Kijev, 18. avgusta - Oleksandr Petrakov, ki je mlado ukrajinsko reprezentanco leta 2019 popeljal do zmage na nogometnem svetovnem prvenstvu do 20 let, je novi ukrajinski selektor. Kot so danes sporočili iz ukrajinske zveze, bo 64-letni Petrakov poslej vodil člansko ekipo v kvalifikacijah za mundial 2022 v Katarju.