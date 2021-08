Mladinska knjiga s pestro bero izvirnih in prevodnih del za mlade

Ljubljana, 18. avgusta - Mladinska knjiga je predstavila pestro bero izvirnih in prevodnih del za mlade. Med njimi so pesmi Andreje Borin Drevo in ptica z ilustracijami Petra Škerla, Medvedja mamica pesnika in pisatelja Kajetana Koviča ter ilustratorke Jelke Reichman in slikanica Wernerja Holzwartha z ilustracijami Wolfa Erlbrucha Kdo se je krtku pokakal na glavo?.