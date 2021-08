Surs razbija stereotipe: Slovenci doma nosimo copate

Ljubljana, 21. avgusta - Statistični urad RS (Surs) to poletje razbija stereotipe o prebivalcih Slovenije in tokrat so se vprašali, ali drži, da Slovenci gostov ne spustimo v stanovanje, preden se ti ne preobujejo v copate. Tega stereotipa s statističnimi podatki niso mogli niti potrditi niti ovreči, sodeč po podatkih o nabavi pa kaže, da smo kar veliki uporabniki copat.