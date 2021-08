Policisti prosijo za pomoč pri razjasnitvi prometne nesreče v Celju

Celje, 18. avgusta - Celjski policisti prosijo za pomoč pri razjasnitvi okoliščin prometne nesreče, ki se je zgodila v četrtek zvečer v križišču Stritarjeve in Kersnikove ulice v Celju. V njej sta bila udeležena pešec in voznica osebnega vozila, so danes sporočili s celjske policijske uprave.