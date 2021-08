Izrael po hitrem porastu števila okužb dodatno zaostruje ukrepe

Tel Aviv, 18. avgusta - Izrael z današnjim dnem uvaja dodatne omejitvene ukrepe, potem ko so zabeležili hiter porast števila okužb z novim koronavirusom v državi. Po novem so covidna potrdila obvezna za vstop v večino javnih prostorov, med drugim za restavracije, kulturne ustanove, hotele in fitnese.