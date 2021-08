Policisti pozivajo kolesarje k previdnosti v prometu

Kranj, 18. avgusta - Kranjski policisti pozivajo k previdnosti in varni souporabi prometnih površin. Pri tem še posebej pozivajo kolesarje, da so bolj previdni in poskusijo bolje predvidevati situacije v prometu. V torek so namreč obravnavali dve, med vikendom pa 12 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi kolesarji, so sporočili s Policijske uprave Kranj.