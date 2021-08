V torek potrdili 385 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 18. avgusta - V torek so opravili 2228 testov PCR na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 385 okužb, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). V bolnišnicah se zdravi 57 covidnih bolnikov, osem več kot dan prej. Intenzivno zdravljenje potrebuje devet bolnikov, dva manj kot dan prej. V torek so umrli trije covidni bolniki.