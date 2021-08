Kranjski policisti v torek obravnavali drzno tatvino prodajalne

Kranj, 18. avgusta - Na Maistrovem trgu v Kranju so policisti v torek obravnavali drzno tatvino v prodajalni. Neznan storilec je potem, ko je prodajalka odprla blagajno, iz nje ukradel denar, odrinil prodajalko in pobegnil. Poškodovan ni bil nihče, so sporočili s Policijske uprave Kranj.