Na Novi Zelandiji potrdili nove okužbe z novim koronavirusom

Wellington, 18. avgusta - Na Novi Zelandiji so v zadnjem dnevu potrdili še devet okužb z novim koronavirusom, dan potem ko je v državi začelo veljati strogo zaprtje zaradi prve potrjene okužbe v pol leta. Premierka Jacinda Ardern je pojasnila, da so vsi novi primeri povezanih z okužbo, ki so jo potrdili v torek, poročajo tuje tiskovne agencije.