Bob Dylan obtožen spolne zlorabe 12-letne deklice leta 1965

New York, 18. avgusta - Ameriškega glasbenika Boba Dylana v New Yorku toži ženska, ki trdi, da jo je pred skoraj 60 leti spolno zlorabil. Leta 1965, ko naj bi jo šest tednov zlorabljal, je imela 12 let, Dylan pa je bil tedaj v 25. letu. Dylanov predstavnik je dejal, da je 56-letna trditev neresnična in da ji bodo ostro nasprotovali, piše francoska tiskovna agencija (AFP).