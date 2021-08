Palmeiras izločil Sao Paulo za polfinale pokala libertadores

Buenos Aires, 18. avgusta - Nogometni prvaki Južne Amerike, nogometaši Palmeirasa, so prvi polfinalisti letošnje izdaje pokala libertadores, južnoameriške različice evropske lige prvakov. Na povratni tekmi četrtfinala so bili nepremagljivi za mestnega tekmeca Sao Paulo, ki so ga premagali s skupnim izidom 4:1. Na prvi tekmi je bil izid 1:1.