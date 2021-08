Newyorške borze končale v rdečem

New York, 17. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Svetovni delniški trgi so se v torek precej znižali, saj so se vlagatelji bali, da bi lahko ponovni pojav nove različice virusa delta zaviral okrevanje svetovnega gospodarstva, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.