Tonin v Carigradu s kolegoma iz Turčije in Kosova

Istanbul, 18. avgusta - Obrambni minister Matej Tonin se je v torek v Carigradu udeležil odprtja tamkajšnjega mednarodnega sejma obrambne industrije IDEF, ob robu pa se je sestal še s kolegoma iz Turčije in Kosova. Kot so v torek zvečer sporočili z obrambnega ministrstva, so govorili predvsem o položaju v Afganistanu, pa tudi požarih v naravi, ki so prizadeli Turčijo.